Kate Beckinsale: Yüksek zeka Hollywood’daki kadınlar için handikap

Oxford Üniversitesi’nde Fransız ve Rus edebiyatı okurken üçüncü sınıfta oyunculuk için eğitimini bırakan Kate Beckinsale, Howard Stern’e verdiği röportajda IQ puanının 152 olduğunu açıkladı.



"DAHA MUTLU OLURDUN"



Çocukluğunda yaptırdığı IQ testinde 152 puan aldığını belirten Beckinsale, "Gittiğim her doktor ya da karşılaştığım her insan, 'Eğer yüzde 30 daha az zeki olsaydın çok daha mutlu olurdun' dedi. Hollywood'da da durum farklı değil" dedi.

"HANDİKAP OLUŞTURUYOR"



Yüksek zekanın Hollywood’daki kadınlar için bir handikap olduğunu iddia eden 48 yaşındaki oyuncu, "IQ’mun yardımını görmedim. Aslında tam tersine bir handikap oluşturmuş olabileceğini düşünüyorum"

diye konuştu.

Ada Masalı 19. bölüm fragmanı