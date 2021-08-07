Kate Bosworth ve Michael Polish'ten boşanma kararı

Oyuncu çift Kate Bosworth ve Michael Polish evliliklerini noktalama kararı aldı.

07.08.2021 - 14:17

Kate Bosworth ve Michael Polish'ten boşanma kararı

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Kate Bosworth, kendisi gibi oyuncu olan eşi Michael Polish ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boworth'un, duyuru için Polish ile birbirlerini öperken çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafı tercih etmesi dikkat çekti.

"Başlangıçlar, aşkın en güzel parçasıdır. Havai fişekler, mıknatıslar, asilik ve cazibe" diyen Bosworth, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşık olduğun zaman birisiyle bir hamburgeri paylaşırsın ve bunun son yemeğin olduğunu bilsen de mutlulukla yersin. Müzik kutusunda mükemmel bir şarkı seçersin ve o kişiyle daha dakikalar önce tanışmış olsan bile sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissederek dans edersin"

ABD'li oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: "Birbirimizden ayrılma sürecinde artık aşkımızın asla bitmeyeceğini kabul ettik. Aramızdaki bağlantı öyle kolay kolay yok olmaz. Aşk derinleşir, kalpler büyür..."

İkili 2013 yılında dünyaevine girmişti.  İkili 2013 yılında dünyaevine girmişti. 

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