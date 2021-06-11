Kate Middleton ile Jill Biden buluşuyor

İngiliz Kraliyet Alesi üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden İngiltere'de bir araya gelecek.

11.06.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 11.06.2021 - 10:36

Kate Middleton ile Jill Biden buluşuyor

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G7 zirvesi kapsamında İngiltere'ye giden ABD Başkanı Joe Biden'a First Lady Jill Biden da eşlik ediyor.

Jill Biden’in basın sekreteri Michael Larosa, “First Lady’nin G7 sırasında kendi bağımsız programı var” dedi. Jill Biden İngiltere’de Kate Middleton ile görüşecek. İkili Cornwall’daki bir okulu gezecek.

Biden ve First Lady, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson ile de bir araya gelecek. 

Middleton, eşi Cambridge Dükü Prens William ile birlikte, son yıllarda Birleşik Krallık’ta halkla yüzleşmede büyük bir rol oynamış, akıl sağlığı, çocukların genel refahı, sporun önemi gibi konuları savunmuştu.

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