Kate Middleton ve Prens William 9'ncu evlilik yıldönümlerini kutladı

İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Kate Middleton ve Prens William, 9'uncu evlilik yıldönümlerini kutladı.

29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de dünyaevine giren Cambridge Dükü ve Düşesi'nin nikahını dünya çapında milyonlarca kişi canlı yayında izlemişti.

Çiftin 'Kensington Royal' adını taşıyan Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Dokuz yıl önce bugün - Cambridge Dükü ve Düşesi'nin evlilik yıldönümü için gönderdiğiniz güzel mesajlarınıza teşekkürler" denildi. Dük ve Düşes'in hesabından paylaşılan düğün fotoğrafına binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

Çiftin dokuz yıllık evliliği boyunca Prens George (6), Prenses Charlotte (4) ve Prens Louis (2) adlarında üç çocuğu oldu.