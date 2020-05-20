Kate Middleton'dan hissettiklerinizi paylaşın çağrısı

Kate Middleton ve Prens William, Ruh sağlığına karşı farkındalık yaratma haftası kapsamında yaptıkları çağrıda; herkesi hissettiklerini ailesi ve arkadaşlarıyla korkmadan dürüstçe paylaşmaya davet etti.

20.05.2020 - 15:00

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İngiltere'de Ruh sağlığına karşı farkındalık yaratma haftasını kutlayan Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Prens William, hafta başında Instagram hesaplarından paylaştıkları video ile çağrıda bulundu.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dua Lipa ve David Tennant gibi yıldızların da yer aldığı videoda özellikle corona virüs pandemisinden kaynaklanan stres bozukluğu ve anksiyete gibi sorunlara dikkat çekildi. Video aynı zamanda İngiltere'de belli radyo kanallarından da yayınlandı.

"YARDIMCI OLABİLİRİZ"

Cambridge Düşesi Kate Middleton, herkesi hissettiklerini ailesi ve arkadaşlarıyla korkmadan dürüstçe paylaşmaya davet etti:  Çevremizdeki insanları düşünceleri dile getirme konusunda yüreklendirmeliyiz, hiç kimseyi yargılamadan herkese içtenlikle yardımcı olabiliriz.

"BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ"

Prens William ise, "Hepimiz birbirimize bağlıyız aslında ve kimi zaman nasıl hissettiğini dile getirmek hem senin hem de çevrendeki insanların rahatlamasını sağlayabilir, bu yüzden bir arada olup birbirimizi desteklememiz gerekiyor" dedi.

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