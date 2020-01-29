Kate Middleton'ın zor anları (Önce çığlık sonra gülümseme)

Çalkantılı bir dönemden geçen İngiliz Kraliyet Ailesi, bir yandan da günlük hayatın gereklerini yerine getirmeye çalışıyor. İddialara göre çok da uzak olmayan bir gelecekte kral eşi unvanı alacak olan Kate Middleton dün Evelina Londra Çocuk Hastanesi'ndeydi.

KISA ETEK TERCİHİ



Son dönemde giydiği kıyafetlerin aksine eski günlerdeki gibi daha kısa bir etek tercih eden Cambridge Düşesi zor anlar yaşadı.

Otomobilinden inerken aşırı şekilde dikkat gösteren Middleton, bir yandan da elleriyle kıyafetinin eteğinin sorun çıkarmaması için büyük çaba harcadı. Tam da busırada sert bir rüzgar esmesi Düşes'in önce çığlık atmasına sonra da kendi durumuna gülmesine neden oldu.

Düşesi kapıda hastane görevlilerinin yanı sıra kendisine çiçek veren küçük bir kız çocuğu tarafından karşılandı. Kate Middleton evliliğinin ilk dönemlerinde kıyafetleri nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşamış hatta Kraliçe 2. Elizabeth'in eleştirilerine de maruz kalmıştı.