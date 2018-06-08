Sağlıklı yaşamı destekleyen Katie Holmes, ABD'de düzenlenen New York’ta Global Koşu Günü sırasında, eğlenceli anlar yaşadı.
Koşudan renkli kareleri objektiflere yansıyan ve scuba (Tüplü) dalışı yaptığını söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, “Bunu yapabilmek için gerçekten fit olmanız gerekiyor. Biraz korkutucu ve deneyimli insanlarla çalışmanız şart” dedi.
Daha öncede verdiği sağlıklı yaşam tüyolarıyla gündeme gelen Holmes, "Günde 2-3 çorba kaşığı keten tohumu yağı içiyorum. Cildime, saçıma ve kalbime iyi geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Holmes, Fox'un yeni dizisinde başrolü üstlenecek. Ünlü oyuncu bu projede FBI ajanını canlandıracak.