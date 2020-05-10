Katy Perry: Anneler kulübüne katılmaya hazırım

Hamile şarkıcı Katy Perry, bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.



Ünlü aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan 35 yaşındaki şarkıcı, Covid-19 salgınıyla mücadele için bağış toplamayı amaçlayan Shein Together adlı online festivalde canlı yayına katıldı.



Hamileliği ve karantina günleri hakkında konuşan Amerikalı şarkıcı, beş gününün iyi geçtiğini kalan iki günün zor geçtiğini belirterek, “Ayak parmaklarıma baktığımda ya da sadece basit işleri yaptığımda ağlıyorum. Sanırım bu daha çok hormonal. Bu kadar çok insanın kapalı kalmasına, küçük alanlarda uzun zaman geçirmesine alışık değilim. Her zaman dışarı çıkardım” diye konuştu.



Anneler Günü mesajı da veren Perry, “Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Çok heyecanlıyım. Sanırım sizin kulübünüze katılmaya hazırım. Umarım iyisinizdir ve güvende kalın” ifadesini kullandı.



Öte yandan bu yaz evlilik planı yapan Perry ve Bloom çifti, corona virüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.