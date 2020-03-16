Katy Perry ve Orlando Bloom corona nedeniyle düğün planını değiştirdi

Orlando Bloom, hamile nişanlısı Katy Perry ile düğün tarihlerinin corona virüs salgınından etkilenebileceğini söyledi.



Times’a konuşan 43 yaşındaki ABD’li oyuncu, 2019’da Sevgililer Günü’nde evlenme teklif ettiği 35 yaşındaki şarkıcı Katy Perry ile düğün planlarını salgın nedeniyle değiştirebileceklerini açıkladı.



Bloom, “Corona virüsün planlarımızda rol oynayacağını söylerken şaka yapmıyorum. Çünkü düğün için seyahat edeceğiz ve hiç kimsenin kendini rahatsız hissetmesini istemiyoruz” ifadesini kullandı.



Daha önce Bloom ve Perry çiftinin, düğünlerini Japonya’da yapmak istedikleri, virüs salgınıyla birlikte düğünlerini ABD’ye taşıma ihtimalleri gündeme gelmişti. Ancak salgının ABD’ye ulaşmasıyla birlikte çiftin düğün tarihini ertelemeye karar verdikleri anlaşıldı.



Corona tehlikesi, çiftin sadece düğün planlarını değil, profesyonel çalışma hayatlarını da etkiledi. Katy Perry, önceden planlanan pek çok Avustralya etkinliğini iptal etti. Avustralya’da, corona testi pozitif çıkan Tom Hanks ile aynı otelde kalan Perry, kendini 24 saat otel odasına kapattıktan sonra, önceki gün otelden ayrıldı.



Orlando Bloom ise Amazon’da yayınlanacak olan ve Prag’da çekilen Varnival Row adlı dizinin prodüksiyonunun salgın nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.