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2 yıldır birlikte olan Kayahan'ın ilk olarak solisti ve sonra eşi olarak tanınan İpek Açar ile Alper Kömürcü, 13 Eylül’de nikah masasına oturacaklarını açıkladı.

Açar ve Kömürcü Beylerbeyi’ndeki tarihi bir otelde, sadece ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı törenle evlenecek.