2 yıldır birlikte olan Kayahan'ın ilk olarak solisti ve sonra eşi olarak tanınan İpek Açar ile Alper Kömürcü, 13 Eylül’de nikah masasına oturacaklarını açıkladı.
Açar ve Kömürcü Beylerbeyi’ndeki tarihi bir otelde, sadece ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı törenle evlenecek.
Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile Alper Kömürcü evleniyor
Yaşam
2015'te hayata veda eden Kayahan'ın eski eşi İpek Açar sevgilisi Alper Kömürcü ile dünyaevine girecek.
2 yıldır birlikte olan Kayahan'ın ilk olarak solisti ve sonra eşi olarak tanınan İpek Açar ile Alper Kömürcü, 13 Eylül’de nikah masasına oturacaklarını açıkladı.