Başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım'ın 17 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme aldığı Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşar. Ne Suna'yı ne de Nejat'ı görmek istemez. Nejat, oynadıkları oyunu tüm gerçekliğiyle Kayra'ya anlatır ve Kayra'nın zamanla onları affedeceğini umar.

Aylin, bu fırsatı değerlendirip Kayra'yla yakınlaşırken, Şevket Kayra'ya Suna'yı anlatmak istemektedir. Üzücü gerçeğin ortaya çıkması herkesi birbirine kenetlerken, Kayra'nın önünde iki yol vardır; ona söyledikleri yalanlara rağmen Suna ve Nejat'ı affedecek midir? Yoksa Aylin'i mi seçecektir?