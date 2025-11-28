Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yoğun ilgi görüyor

“DÜNYA HARİKASI”

Şelalelerin Türkiye turizmi için önemli olduğunu dile getiren Öztürk, "Dünya yaratıldığında 'musluğu açık bırakılmış bir çeşme' diyorum. Gerçekten dünya harikası. Tüm doğaseverlerimizi, turistlerimizi buraya bekliyorum" dedi.

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin kuraklıktan hiçbir zaman etkilenmediğini öne süren Öztürk, “Baharla beraber şelalenin tüm pınarları coşuyor ama burası 365 gün akan bir şelale. Zaten özelliği de bu diye düşünüyorum. Bu da bizim şansımız” şeklinde konuştu.