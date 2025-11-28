Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yoğun ilgi görüyor
28.11.2025 16:24
AA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar'ın zirvesindeki buzullardan beslenen Kapuzbaşı Şelaleleri, ziyaretçilerini görsel olarak cezbediyor.
Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri, yılın her günü kayaların arasından çağlıyor. Yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayaların arasından akan şelaleler, her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret ediliyor.
Yaklaşık 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Şelaleleri'nden saniyede yaklaşık 27 bin 500 litre su dökülüyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı Şelaleleri'nin dünyanın en önemli şelalelerinden biri olduğunu söyledi ve her yıl binlerce kişinin ziyarete geldiğini ifade etti.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, doğaseverlerin yanında motosiklet ve bisiklet tutkunları için şelale yolunun harika bir parkur olduğunu anlattı.
“DÜNYA HARİKASI”
Şelalelerin Türkiye turizmi için önemli olduğunu dile getiren Öztürk, "Dünya yaratıldığında 'musluğu açık bırakılmış bir çeşme' diyorum. Gerçekten dünya harikası. Tüm doğaseverlerimizi, turistlerimizi buraya bekliyorum" dedi.
Kapuzbaşı Şelaleleri'nin kuraklıktan hiçbir zaman etkilenmediğini öne süren Öztürk, “Baharla beraber şelalenin tüm pınarları coşuyor ama burası 365 gün akan bir şelale. Zaten özelliği de bu diye düşünüyorum. Bu da bizim şansımız” şeklinde konuştu.