Kayseri'nin doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor

13.06.2026 12:05

Kayseri'nin doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor
Anadolu Ajansı

Kayseri'deki Işıl Dağı, doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki yer alan Işıl Dağı, sel sularının şekillendirdiği farklı renkteki toprak yapılarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Tuzla Palas Gölü'nün kuzeyinde, Palas Mahallesi sınırlarında yer alan 1618 metre yüksekliğe sahip Işıl Dağı, kurak yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan doğal görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

 

Kayseri'ye has endemik bir bitki türü olan Işıl Lalesi'ne de ev sahipliği yapan dağ, çevresindeki ekili alanlarla güzel görüntüler oluşturuyor.

 

Tuzla Palas Gölü ile Kızılırmak arasında yer alan dağ, farklı renkteki toprak yapılarıyla da dikkati çekiyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery