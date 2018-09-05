Direnç Dedeoğlu, sabah saatlerinde eşi Dilara Esra Dedeoğlu’yla beraber mosikletiyle Kasımpaşa’daki evinden Piyalepaşa'ya doğru yola çıktı. Bir otomobilin sıkıştırması sonucu frene basarak motosikleti kaydıran ve hakimiyetini kaybeden genç oyuncu eşiyle birlikte yere savruldu. Dedeoğlu ve eşi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

BOYUNLUKLA BEKLEDİ

Kaza tanıklarının ihbari üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Dilara Esra Dedeoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı. Boyunluk takılan genç oyuncu ise yerde yatar şekilde ambulansla beklemeye başladı.

"LÜTFEN BENİ EŞİMLE AYNI HASTANEYE GÖTÜRÜN"

Eşiyle farklı hastaneye kaldırılacağını duyan Direnç Dedeoğlu, polis ekiplerine, “Aynı hastaneye kaldırılmayacakmışım. Haberleşmemiz lazım Dilara’ya telefonumu ve cüzdanımı verin” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine polis ekipleri Dedeoğlu’nun çantasından telefonu alarak ambulanstaki eşine verdi. Polis ekipleriyle konuşan Dedeoğlu, “Ne olur bende eşimin olduğu hastaneye gideyim” dedi. Ardından Dedeoğlu kendisine çağrı gelmesine üzerine yerde yatarak cep telefon ile görüşmeye başladı.



"YERDE YATAR VAZİYETTEYİM"



Kendisine sorular sonra kişiye, “Şu an yerde yatar vaziyetteyim. Sizi çok sağlıklı bilgiler veremeyebilirim. Kaza yaptım ama ben tam dönerken bir araç bizi sıkıştırdı. İnsanların söylediği ve bende bunu hissettim. Freni basınca kayıp düştüm. Böyle bir kaza meydana geldi, hızımız düşüktü. Sigortam var ama kaskom yok” dedi.



Dakikalar sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ardından Dedeoğlu’nu ilk müdahale sonrası sedyeye alarak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.



CEM YILMAZ İLE AYNI FİLMDE ROL ALDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosu’nda görev yapan 32 yaşındaki Direnç Dedeoğlu’nun, usta oyuncu Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı Pek Yakında filminde rol aldığı ve 14 yıldır birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununda oynadığı öğrenildi. Yaklaşık 2 buçuk yıldır evli olduğu eşi Dilara Esra Dedeoğlu’nun ise Kağıthane’de özel bir okulda İngiliz Öğretmenliği yaptığı öğrenildi.





2005’te Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olan Dedeoğlu, 2009’a kadar eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde devam etti ve 2011’de aynı üniversitede tiyatro üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda ve bazı sinema, dizi ve reklam filminde rol aldı. Son olarak İBB Şehir Tiyatroları’nda 2016-2017 sezonunda sahneye konulan, Harold Pinter’in “Aldatma” isimli oyununda yer aldı.



ROL ALDIĞI PROJELER



Pek Yakında (film) (Bülent) 2014

Yıkıntı Düşler (Kısa film)

Gizli Yüz (Kısa film)

Cahil Cesareti (Kısa film)

Adanalı (Dizi) 47.Bölüm

Pizza (Reklam filmi) 2016



YER ALDIĞI TİYATRO OYUNCULARI



2016-2017 İBB Şehir Tiyatroları (Aldatma)

2015-2016 İBB Şehir Tiyatroları – İstanbul Efendisi (Usta Agop)

2014-2015 İBB Şehir Tiyatroları - Define Adası ( Dr. Livesay )

2014-2015 İBB Şehir Tiyatroları(Genç Günler) - Edi ile Adi (Emekli,Meyhaneci,Polis Müdürü,Koca)

2014-2015 İBB Şehir Tiyatroları - Ölü Ordunun Generali (II.Asker)

2013-2014 İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç(Manav,Delikanlı,Helvacı)

2012 İstanbul Sanat Tiyatrosu, HAMLET (Claudius)

2011-2012 İstanbul DT, Sihirli Hediyeler (Ahmet)

2011-2012 İstanbul DT, Suçlu Avcısı Sam Smith (Sam Smith)

2011 Tersine Dünya-Orhan Keöal (Cemal) Antalya Büyük Şehir Belediye Tiyatrosu (Ağustos-Ekim Prova Aşaması)

2011 Zenciler (J.Genet), Dip Sahne Oyuncuları, (Nazarlık Şehri)

2010 İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ölüleri Gömün (I.Shaw),(ErDriscoll), (Ocak-Mayıs Prova Aşaması)

2009 Altınok Çocuk Tiyatrosu, Aladdin’in Sihirli Lambası (Cafer), Bremen Mızıkacıları(Eşek)

2009 Tiyatro Maan ,Sessiziz(Kamil)

2009 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezuniyet projesi, Vanya Dayı(A.Cehov), (Vanya Dayı)

2009 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvatı Tiyatro Bölümü mezuniyet projesi, Leonce ile Lena(G.Büchner),(I.Bekçi,Teşrifat Nazırı)

2006-2007 Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu Prodüksiyon Tiyatrosu Nâzım Hikmet-Yaşamak (3.Solo)

2006-2008 Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu Prodüksiyon Tiyatrosu, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner) ,(2.Asker…)

2004 Yaygara Kumpanyası, Tangar Canavarı (Kosti)