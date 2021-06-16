Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk’ın yayın tarihi ve günü ne zaman? sorularının cevapları belli oldu. İlk fragmanın ardından merakla beklenen, eğlenceli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Star’da…

16.06.2021 - 10:23

Kazara Aşk ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?

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Kazara Aşk'tan ilk tanıtım

Kazara Aşk'tan ilk tanıtım

Kazara Aşk'ın ilk tanıtımından fotoğraflar

Kazara Aşk'ın ilk tanıtımından fotoğraflar

Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturduğu ve senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ile Rana Mamatlıoğlu'nun yazdığı Kazara Aşk'ın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in oynadığı Star TV'nin yeni dizisi 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Star’da seyirciyle buluşacak.

OYUNCU KADROSU

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosunda; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

BİR KAZA SONRASI DEĞİŞEN HAYATLAR

Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir…

Kazara Aşk 1. bölüm fragmanı

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