Keanu Reeves, Matrix gelirini kanser araştırmalarına bağışladı

Canadalı aktör Keanu Reeves'in başrolünü oynadığı 1999 yapımı ilk Matrix filminden kazandığı 35 milyon doların yüzde 70'ini kız kardeşi Kim'in 10 yıl mücadele ettiği lösemi hastalığının araştırmaları için bağışladığı ortaya çıktı.

TEDAVİ İÇİN 5 MİLYON HARCADI



Yıllar sonra ortaya çıkan ve gündeme gelen bilgiye göre, Keanu Reeves 1991'de kardeşi Kim'e (55) teşhis konulduktan sonra lösemi araştırmalarini Kean finanse etmeye karar verdi. Ardından kanserle savaşanlara yardım için vakıf kuran Reeves'in (57) kardeşin bağlılığı, ona daha yakın olmak için evini satmasına ve Matrix'in devam filmlerinin ertelenmesine de neden oldu. Aktör, kardeşinin tedavisine de 5 milyon dolar harcadı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI YARDIMLAR



Keanu Reeves yıllardır gizlice yaptığı bağış ve yardımlarla gündemde. Özellikle çalışma arkadaşları oyuncunun bonkörlüğünü ve alçak gönüllülüğünü övmekten geri durmuyor. İşte Reeves'in hakkında daha önce ortaya çıkan bazı bağış ve yardımlar:



KAZANCINI EKİBE DAĞITTI



Matrix'den kazandığı 114 milyon doların 80 milyon dolarını, özel efekt ve makyaj personeline vererek bu daha önce kanıtlamıştı. Çünkü ona göre, kendisinden daha büyük ve önemli bir rol oynamışlardı.



BÜTÇESİNDEN KESİNTİ YAPTI



Yedek Oyuncular ve Şeytanın Avukatı filmlerinde çalışırken, Gene Hackman ve Al Pacino gibi oyuncuların onlara katılması için kendi bütçesinden gönüllü olarak kesinti verdi.

SET ÇALIŞANINA DESTEK OLDU



Ayrıca, ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını öğrendiği, Matrix'deki bir set çalışanına yardım ettiğini de çoğu kişi biliyor.



METRO KULLANIYOR



Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir serveti olmasına rağmen, düzenli olarak metroyu kullanırken görüntüleniyor.



SAAT DAĞITTI



John Wick 4 çekimlerini tamamlayan yıldız oyuncu Keanu Reeves ekibe saat hediye etti. Saatin tanesinin ise 9 bin dolar (Yaklaşık 86 bin TL) olduğu öğrenildi.

Dilberay filminden fragman