Kedi kadın Jocelyn Wildenstei estetik masrafları yüzünden iflas etti

İsviçre asıllı ABD’li sosyetik Jocelyn Wildenstein (80) yüzüne yaptırdığı estetik ameliyatlar sonucu kedilere benzeyince dünya çapında şöhret oldu. Catwoman (kedi kadın) lakabı takılan Jocelyn Wildenstein estetik ameliyatlara harcadığı milyarlar ve lüks yaşamı nedeniyle iflas etti.

Estetik tutkusunu borç alarak devam ettiren Jocelyn Wildenstein borçlarını ödeyemeyince alacaklıları peşine düştü. ‘Kedi kadın’ın New York’taki üç lüks dairesinin alacaklıları tarafından satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Trump World Tower gökdeleninde bulunan üç daireden birinin geçen ay 1.9 milyon dolara satıldığı belirtilirken diğer iki dairenin ise toplam 5.5 milyon dolara satışa çıkarıldığı duyuruldu.

İbo Show 20. yeni bölüm tanıtımı