Keman virtüözü David Garrett bir kez daha İstanbul'a geliyor

Klasik müziği pop ve rock dünyasının dinamizmiyle birleştiren "crossover" akımının öncülerinden olan David Garrett, bir kez daha Türkiye 'ye geliyor. Daha önce birkaç kez Türkiye'de hayranlarıyla buluşan ünlü müzisyen, yeni turnesi "Millennium Symphony" ile İstanbul 'da hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü isim, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

Klasik müziği pop ve rock dünyasının dinamizmiyle birleştiren "crossover" akımının öncülerinden olan Garrett, son albümü "Millennium Symphony"de Beyonce, Taylor Swift, The Weeknd ve Ed Sheeran gibi günümüzün popüler isimlerinin hitlerini kemanıyla yeniden yorumluyor.

Sanatçı, kariyeri boyunca imza attığı "Rock Symphonies" projesinin başarısının ardından, bu yeni projesiyle son çeyrek yüzyılın müzikal hafızasını sahneye taşıyor.

Garrett, 2008 yılında da Flight of the Bumblebee şarkısını, saniyede 13 nota basarak, 1 dakika 6.56 saniyede çalıp Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak adını yazdırdı.