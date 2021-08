Ken Loach İşçi Partisi'nden atıldığını duyurdu

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake), Özgürlük Rüzgarı (The Wind that Shakes the Barley), Üzgünüz, Size Ulaşamadık (Sorry We Missed You) gibi filmlerle tanınan Britanyalı sosyalist yönetmen Ken Loach, İşçi Partisi lider kadrosunu eleştirenlerin "tasfiyesi" kapsamında partiden atıldığını açıkladı.

Independent'in Evening Standard'dan aktardığı habere göre, partiden halihazırda uzaklaştırılanları "sahiplenmemeyi" reddeden 85 yaşındaki yönetmen kararı Twitter hesabından duyurdu.



İşçi Partisi'nden geçen ay partinin değerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle dört bağlantılı grup ihraç edilmişti. Uzaklaştırılanlar arasında partinin şu anki lideri Keir Starmer'ın parti içindeki anti-semitizmi önlemeye yönelik hamlelerini eleştirenler de vardı.



Loach sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İşçi Partisi etrafındaki "kliğin" asla nihai olarak başarılı olamayacağını vurguladı.

Loach Twitter'da şu ifadeleri kullandı:



"İşçi Partisi Genel Merkezi sonunda, halihazırda ihraç edilenlere sahip çıkmamayı reddettiğim için parti üyeliğine uygun olmadığıma karar verdi. Tasfiyenin kurbanı olan iyi dostların ve yoldaşların yanında olmaktan gurur duyuyorum. Kesinlikle cadı avı söz konusu. Starmer ve kliği asla bir halk partisine liderlik edemeyecek. Biz çokuz onlarsa az. Dayanışmayla."

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis şubatta kaleme aldığı yazıyla İsrail'in ilhak hamlelerine karşı Filistin'le dayanışma sergileyen Ken Loach'a destek mesajı vermişti. Anti-semitizmle itham edilen Loach uzun süredir devam eden parti içi çekişmelerin parçasıydı ve İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn'in destekçilerinden biriydi.



Keir Starmer ve ekibi 2019'daki Birleşik Krallık genel seçimlerinin ardından çekilen Jeremy Corbyn'den sonra liderliği devralmıştı.