Kenan Doğulu, yaz ortasında yayınladığı yeni albümü Vay Be'nin heyecanını bayramda Gülay Afşar'la paylaştı. NTV ekibini Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser öncesinde ağırlayan Doğulu Vay Be albümü için "Sanki ilk albümüm çıkmış gibi heyecanlıyım. İçim yıkandı bu albümle. Çoktandır hissetmediğim bir coşku yaşıyorum" dedi.



Doğulu, "Ben insanları eğlendiren adamım. O yüzden bu albümdeki şarkılarla insanların eğlenmesini, coşmasını, dans etmesini görmek beni acayip mutlu ediyor. O zaman vazifemi hatırlamış oluyorum. Bu albüm öyle bir albüm oldu” dedi.



ŞARKILAR ÜZERİNDEN KENAN DOĞULU FALI



Gülay Afşar, programda Kenan Doğulu ile son albümdeki şarkıları üzerinden hayatı, aşkı, yaşadıklarını ve hissettiklerini konuştu. Gülay Afşar'ın Boş Sayfa'nın sözlerini hatırlatıp "Al bu boş sayfa senin / Sensin Mozart'ım Şekspirim / Ne yazarsan ne çizersen öyleyim’ diyecek kadar aşık oluyor musun hala?” sorusuna Kenan Doğulu şöyle cevap verdi "Evet, hala bu kadar aşığım. Aşk benim suyum, ilham kaynağım, yaşama sebebim. O yüzden tamamen emrine amadeyim. Aşkın karşısında tamamen boş sayfa gibi olmak, teslim olmak çok önemli" açıklamasında bulundu.



"MÜZİK HİKAYEM ‘VAY BE’ DEDİRTİYOR



Albüme ismini veren Vay Be şarkısına ithafen Afşar "Hayatında nelere ‘Vay Be’ dedin son olarak?" diye sordu. Doğulu bu soruya şöyle cevap verdi: "Kendi hikayem bile ‘Vay Be’ gibi geliyor bana. Müzik yolculuğum, her şey... Günlük hayatımda da ‘Vay Be’yi çok kullanıyorum. Şarkılarımda genelde günlük hayatta çok kullandığım kelimeleri kullanmaya çalışıyorum."



"YOSUN ŞARKISINI BEREN SAAT'E YAZDIM"



Kenan Doğulu yeni albümünde yer alan Yosun isimli şarkıyı hayat arkadaşı Beren Saat'e yazdı. Doğulu, şarkının hikayesini şöyle anlattı: "Biz hayat arkadaşlığı yapıyoruz. Birbirimizi besliyoruz, eksikliklerimizi gösterip birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Çok özel bir ilişkimiz var. Şarkının sözleri bir anda döküldü. Beren'in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım, ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı ben de bilmiyordum. Dinleyince çok duygulandı. Onun her zaman gözlerinden belli olur duyguları. Beren'in içinin gözlerine geldiği anlar vardır, şarkıyı dinlediğinde öyle olmuştu."

Beren Saat, Kenan Doğulu'nun son klibi Issız Ada'da da rol almıştı. Kenan, Dominik'te çekilen o video kliple ilgili şöyle söyledi: "Beren, öyle bir tatlılık yapmak istedi klipte. Güzel bir hatıra oldu".



“BENİM DE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSETTİĞİM ‘ISSIZ ADA’LARIM VAR”



Kenan Doğulu albümde yer alan Issız Ada şarkısına istinaden de kendi 'ıssız ada'sını Gülay Afşar'a anlattı: "Benim de özgür ve rahat hissettiğim, kendimle kaldığım birkaç ıssız adam var. Benim için; tanınmadığın, kıyafetine, saçına, başına dikkat etmediğin her yer ıssız ada... Beren'le arada Los Angeles'a gidiyoruz. Orada olmak da iyi geliyor. Ailemle hep bir arada olmak da bana çok iyi geliyor. Benim için herkesin bir arada ve mutlu olması çok önemli.”