Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e evlilik yıldönümü kutlaması: Okyanus kalpli sevgilim

Haklarında 'boşanacaklar' diye haberler yapılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Beren Saat'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla yaptığı kutlama sonrası Doğulu'dan da mesaj geldi.

Doğulu eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur. Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim... Yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun."

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles’ta nikah masasına oturmuştu.