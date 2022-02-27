Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e klipli doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Beren Saat, dün 38 yaşına bastı. Saat'in doğum gününü eşi Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Ünlü şarkıcı, Saat'in güldüğü bir kareyle başlayan ve birlikte çekilen fotoğraflarıyla devam eden videoya romantik bir not da düştü. 47 yaşındaki Doğulu, "İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansımsın. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki birbirimizi bulduk" ifadelerini kullandı.

Doğulu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Yorum yapanlar arasında Öykü Karayel, Beyza Şekerci, Demet Akalın, Esra Dermancıoğlu, İpek Durkal gibi isimler de var.

2014 yılında Los Angeles'ta evlenen ve bir dönem evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, artık birlikte katıldıkları etkinliklerde mutluluk pozu veriyor.