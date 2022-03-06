Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Karım benim ilham kaynağım

Kenan Doğulu, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin 4. Kariyer Onursal Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Sanatçı' seçildi. Sahneye çıkan Doğulu, "Arkadaşlar her şeyden önce şu savaşın bitmesini istiyoruz, çünkü başımızın üzerinde füzeler uçarken bir şey yapmamız imkansız ama yine de umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yarınlarımız güzel olsun istiyorum herkes gibi" açıklamasını yaptı.



"BEREN'İN ŞARKISI HAZIR"

Eşi Beren Saat'in albüm çalışması hakkında ise ünlü şarkıcı, "Evet, Beren Hanım'a da el attık, hazır zaten şarkısı. Çok titiz, her şeyi kendi hazırlamak istiyor, sürekli değişiklikler yapmak istiyor. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. İnşallah o da çıkacak ama tarih veremiyorum Beren benim klibimde oynamıştı. Eğer klip çekmek isterse ben de onun klibinde oynarım, neden olmasın" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 14 yıl sonra yeniden aynı projede yer alacak.

"İLHAM KAYNAĞIM BEREN"



Kenan Doğulu, "Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı, ona da klip çekmeyi düşünüyoruz Kendisine de rica edeceğim bir kez daha oynasın diye. O istesin ben her zaman emrine amadeyim. Ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum, genelde yazmayı seviyorum. Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım, şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz. Çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağım bir karım var" sözleriyle, eşine övgüler yağdırdı.



Son günlerde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in'in, Nuran Evren Şit'in senaryosunu yazacağı, New York’ta çekilecek ve dijital platformda yayınlanacak filmde rol alacağı konuşuluyor.



"BEREN İŞİNİ BİLİR"



Kenan Doğulu, bu buluşmayla ilgili fikrinin sorulması üzerine, "Ben o işe asla karışmam. Beren'in yaptığı işlere karışmadım, o işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili sorun" şeklinde cevapladı.