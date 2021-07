Kenan Doğulu'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Hep böyle bakalım birbirimize

2014 yılında evlenen ve evlendikleri günden bu yana boşanma haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, çıkan haberlerin aksine evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı.

"BİRBİRİMİZE HEP BÖYLE BAKALIM"

7. evlilik yıl dönümlerini Instagram hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak kutlayan Kenan Doğulu, paylaşımının altına, "Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım... Hep böyle bakalım birbirimize, ilk günkü gibi..." notunu düştü.

Ünlü şarkıcının 675 binden fazla takipçisinin bulunduğu hesabından yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, Beren Saat'in bu paylaşıma ne yanıt vereceği de merak konusu oldu.

"CAN KENARINDA YERİN HEP SEVDA YANI"



Kenan Doğulu, geçtiğimiz sene evlilik yıl dönümlerinde şu paylaşımı yapmıştı:



Yıllar hızla akıp, geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur...

Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim. Yıl dönümümüz kutlu ve mutlu olsun. Can kenarında yerin hep sevda yanı...

