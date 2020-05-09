Kenan İmirzalıoğlu: Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu dün Emirgan'da örüntülendi. Ünlü oyuncu basın mensuplarına bebek müjdesini ilk kez kendi ağzından söyledi.

"KIZ ÇOCUĞU BEKLİYORUZ"



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, “Haberler doğru bir kız çocuğu bekliyoruz. Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin“ dedi.

SİNEM'İN KEYFİ YERİNDE"



4 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, “Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız ve hastahanelerimiz daha sağlıklı hale gelicek. Sinem’in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz“ ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ İSİM DÜŞÜNDÜK"



Doğacak kız çocuklarının adı konusunda daha çok erken olduğunu söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, birkaç isim düşündüklerini söyledi.



NİNNİ ANNESİNDEN DEĞİL HEMŞİREDEN