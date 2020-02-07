Kenan İmirzalıoğlu: Dizi ihracatını düşünmemiz lazım

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Bebek’teki spor salonuna girerken görüntülendi. Bir süredir ekranda olmayan oyuncu, “Reyting korkunuz var mı?” sorusuna, “20 yıldır, Allah’a şükür öyle bir korkum olmadı. Esas olan, sektörün yaşaması, reyting değil. Amerika’dan sonra en çok dizi ihraç eden ülkeyiz, ama bu da düşmeye başladı. ‘Pasta dilimimiz neden azalıyor?’un derdine düşmeliyiz” cevabını verdi.

İmirzalıoğlu'nuin son dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölümde final yaptı

Dizilerin geleceğini artık dijitalde gördüğünü söyleyen İmirzalıoğlu, “İnternet dizilerinde mantıklı çalışma koşulları var. Ön hazırlığı daha iyi yapılıyor. Bu tip işlerimizi yurt dışına satmamız daha mümkün. Sektör yaşarsa, hepimiz yaşarız. 140 dakika içerisinde işi yetiştirmek, başlı başına bir işçilik. Bir de bunun üzerine sanatını koymak çok zor oluyor” açıklamasını yaptı.