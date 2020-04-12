Kenan İmirzalıoğlu: İmzayı atarken yemin edip yola çıktık

Kenan İmirzalıoğlu, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki İmirzalıoğlu, "Evlilikte dördüncü yılınız. Hakkında hiç olumsuz haber çıkmayan bu evliliğin sırrı ne?" sorusuna şöyle yanıtladı: "Biz imzayı atarken bir yemin edip yola çıktık. Allah izin verirse hayatımız da öyle son bulacak. Sevgi çok önemli ama karşılıklı saygıyı unutmamak, ben olmak değil, biz olmak ve öyle hareket etmek her şeyi kolaylaştırıyor."



İmirzalıoğlu, "İmzayı attıktan sonra neler değişti?" sorusuna ise, "Başta tipik karı-koca rollerine girme kaygımız oldu. Sonra ikimiz de oyuncu olduğumuz için bunu fark edip hemen yolumuzu bulduk. Beş yıldır birlikteyiz ve bunun yüzde 90’ını yan yana geçirdik. Çok da iyiyiz. Allah nazardan esirgesin, çok konuşmak istemiyorum" diyerek yanıt verdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU 'ANKARA'NIN BAĞLARI' İLE COŞTU

