Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yaz aylarının son günlerini, Marmaris Selimiye’de değerlendiriyor. Dört ay boyunca tekneyle Ege koylarını dolaşan çift, bu defa gözlerden uzak olan bir taş ev kiraladı.

İkilinin, gazetecilerin görüntü almasını istemedikleri için araç yolu olmayan bu yeri tercih ettikleri öğrenildi.

ZODYAK BOTLA ALIŞVERİŞE



Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, çarşı alışverişini ise zodyak bot kullanarak çözüyor. Kaldıkları yeri çok beğenen İmirzalıoğlu’nun, evi satın almak için girişimde bulunduğu da iddia edildi.

Oyuncu, üç sene önce aynı yerde ev satın alıp, daha sonra üç katı fiyatına satarak kâr elde etmişti.