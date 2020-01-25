Kenan yaşamının bir yalan olduğunu öğreniyor

Oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin’in 8. yeni bölüm detayları belli oldu.

GÜVERCİN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KEVSA'NIN KENDİSİNİ SEVMEDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Kenan süt annesi bildiği İsmihan’ın gerçek annesi olduğunu, Kevsa’nınsa kendisini hiçbir zaman sevmediğini öğrenmiştir. Bütün yaşamının bir yalan olduğunu öğrenen Kenan, artık hayatını başka bir yerde sürdürmeye karar vermiştir.

Kenan Zülüf’ten kendisiyle birlikte gelmesini istemiş, ama Zülüf evliliklerinin bir töre evliliği olduğunu, ailesini geride bırakıp gelemeyeceğini söyleyerek onun teklifini reddetmiştir.

Kenan bütün bu duygularla İstanbul’a, oradan da yurt dışına gitmek üzere yola koyulur.

ZÜLÜF'ÜN ZOR KARARI



Zülüf içi parçalanarak eve dönerken Kenan’ın yaşadıklarını öğrenip onun neden her şeyi geride bırakıp gitmek istediğini anlar. İsmihan hakkında öğrendiği başka bir gerçekle, Zülüf’ün üzerine büyük bir sorumluluk binecek ve önemli bir karar vermek zorunda kalacaktır. Kenan’ın gidişiyle Kevsa yıllardır beklediği ve istediği hayale nihayet ulaşmış, giderken de bütün işleri Ökkeş’in üzerine bıraktığını öğrenmiş ve rahatlamıştır. Ancak şimdi, Ökkeş’i bir pavyon kadını olan Nimet’ten uzaklaştırmak, artık ittifak halinde olmadığı Celil’den gelecek tehditleri savuşturmak gibi dertlerle uğraşmak zorundadır.

BEDİR AÇMAZDAN ÇIKABİLECEK Mİ?



Bedir’se Kenan’ın kendisine söylediklerinden sonra altınları evine koyduran ve kendisini tehdit eden kişinin Kevsa olduğundan neredeyse emindir. Hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan biri, Bedir’in bütün bu açmazlardan çıkmasına yardımcı olabilecek midir? Artık vicdan azabıyla kavrulan Kasım’sa gerçekleri söylemeden durmayı başarabilecek midir?