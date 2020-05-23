Kendall Jenner alay konusu oldu

Fyre Festivali davasında 90 bin dolar para cezasına çarptırılmasıyla konuşulan Kendall Jenner için gündem hızlı değişiyor. 22.5 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan mankenleri arasında olan Amerikalı model ve televizyon yıldızı, şimdi de Vogue dergisinin Japonya baskısına kapak olmasıyla gündemde.

"KARANTİNADA BU KADAR"



24 yaşındaki mankenin tartışılıyor olmasının nedeniyse iddialı değil çelişkili bir fotoğraf. Temmuz kapağının konusu pozitif enerjiydi. Ancak Kendall'ın mutsuz bakışları alay konusu oldu.

Kapak için "Karantinada herkes en fazla bu kadar pozitif olabiliyor", "Artık Vogue kapağı olmaktan baymış" gibi yorumlar yapıldı. Jenner ise herzaman ki gibi polemikler konusunda sessiz kalmayı tercih etti.