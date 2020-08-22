Kendall Jenner ile Devin Booker kameralardan kaçmayı bıraktı

Podyum dünyasının aranılan modeli Kendall Jenner ile NBA yıldızı Devin Booker objektiflerden kaçmayı bıraktı. Arkadaşlarıyla akşam yemeği için buluşan ünlü çift, Malibu'da dördüncü kez objektiflere takıldı.

22.08.2020 - 12:46

Kendall Jenner ile Devin Booker kameralardan kaçmayı bıraktı

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Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi

Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker ile görüntülendi

NBA yıldızları; Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson ile birlikte olan Kendall Jenner; şimdi de basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Malibu'da yedikleri akşam yemeği sonrası objektiflerden  kaçmaya çalışan çift, rahat davranmaya karar verdi.

Önce Booker’ın köpeğini gezdirirken sonra plajda romantik anlar yaşarken görüntülenen çift, dün akşam dışarı çıktı. Akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluşan Jenner ve Devin Booker kameralar yokmuş gibi davrandı.

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