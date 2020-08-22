Kendall Jenner ile Devin Booker kameralardan kaçmayı bıraktı

NBA yıldızları; Blake Griffin, Kyle Kuzma, Ben Simmons, D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson ile birlikte olan Kendall Jenner; şimdi de basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşıyor.



Geçtiğimiz günlerde Malibu'da yedikleri akşam yemeği sonrası objektiflerden kaçmaya çalışan çift, rahat davranmaya karar verdi.

Önce Booker’ın köpeğini gezdirirken sonra plajda romantik anlar yaşarken görüntülenen çift, dün akşam dışarı çıktı. Akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluşan Jenner ve Devin Booker kameralar yokmuş gibi davrandı.

SEFİRİN KIZI 2. SEZON FRAGMANI