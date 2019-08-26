Minnesota Üniversitesi'nden Profesör Joel Waldfogel, Gezi ve restoran yorumlama sitesi TripAdvisor ile pazarlama araştırmalarının yayınlandığı Euromonitor'den dünya mutfaklarına ilişkin veri toplayarak 52 ülkenin gastro-diplomasi haritasını çıkardı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Waldfogel'in Kültürel Ekonomi dergisinde yayımladığı makalesini The Economist duyurdu. Waldfogel, araştırmasın da yabancı mutfaklardaki yerli ürün tüketim oranını ithalat, yerli mutfakların yabancı ürün tüketim oranını ise ihracat olarak değerlendirdi.



İÇ PAZARDA TÜRKİYE BİRİNCİ



2017 verilerine göre, dünya mutfağına en fazla yiyecek ihraç eden ülke İtalya oldu. Listede ikinci sırada ise Japonya yer aldı. Türkiye 52 ülkenin yer aldığı listeye üçüncü sıradan girmeyi başardı.



Araştırma verilerine göre dünyada kendi mutfağında iç pazarını en çok kullanan ülke ise yüzde 80.9'luk bir oranla Türkiye oldu. Türkiye'yi 78.4 ile Çin takip ederken, İtalya kendi ürünlerini en çok kullanmada yüzde 78'lik oranla üçüncülüğe yerleşti.



Türkiye'nin yer almadığı en çok ithalat yapan ülkeler sıralamasında ise ABD ilk sırada yer aldı. Onu, Çin ve Brezilya takip etti.

12 BAŞLIKTA İNCELENDİ

Araştırmada fastfood kültürü 12 başlıkta incelendi. Asya, hamurişi, paketli ürünler, balık, dondurma, Latin Amerika, genel, Ortadoğu ve diğerleri olarak sıralanıyor. Prof. Joel Waldfogel, bunlardan bazılarının kolaylıkla kategorize edilebileceğini belirtiyor. Örneğin, burgerin ABD'ye, pizzanın İtalya'ya ait olduğu kolaylıkla tahmin edilebilirken Latin Amerika ve Ortadoğu lezzetleri ise kendine has baharatları sayesinde kolaylıkla biliniyor. Tavuğun başrolde olduğu yemekler ise ABD mutfağı altında kategorilize ediliyor. Geriye kalan fırın ve ekmek ürünleri ise bölgelere göre değişkenlik gösteriyor.

VİDEO: GAZİANTEP YEMEK ŞENLİĞİNE GERİ SAYIM