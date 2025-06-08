Kendine değer vermeden hayattan tat almak mümkün mü?

Mutluluk, modern insanın belki de en çok peşinden koştuğu ama bir türlü yakalayamadığı bir hâl. Peki neden? Çünkü çoğu zaman mutluluğu dışsal koşullarda arıyoruz: daha çok para, daha güzel bir ev, daha başarılı bir kariyer…

Ama gözden kaçırdığımız çok önemli bir içsel gerçek var: Kendimize olan bakışımız, yaşamdan aldığımız tatla doğrudan ilişkilidir.

İşte bu noktada devreye giren kavram: öz saygı.

Psikolojik iyi oluşun temel taşlarından biri olan öz saygı, bireyin kendine değer vermesi, güçlü ve zayıf yönlerini kabul edebilmesi ve kendine karşı şefkatli bir tutum geliştirebilmesiyle ilgilidir.

