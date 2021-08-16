Kene ısırığı nedir, kene nasıl tedavi edilir? (Zararsız kene nasıl anlaşılır?)

Yaklaşık beş bin türe sahip keneler, bahar ve yaz aylarında sıklıkla görülürler.

Açık havada ağaçlarda, çalılarda, yaprak yığınlarında ya da çimlerde bulunan keneler insanların ve sıcakkanlı hayvanların kanı ile beslenir.

Günümüzde kene genellikle zararsızdır fakat bazı vakalarda alerjik reaksiyonlar görülmektedir.

KENE NEDİR?

Keneler (Ixodida), örümceğimsiler (Arachnida) sınıfının akarlar (Acarina) alt sınıfından eklem bacaklı monotipik takımı ve onun üst familyasıdır.



Akar ve kene terimi genellikle birbiri yerine kullanılsa da esasen sıcakkanlı hayvanlarda asalak olarak yaşayan türlere kene, bitkilerle beslenen türlere de akar adı verilir.

Keneler, ilkbahar ve yaz aylarında daha yaygındırlar. En çok nisan ayından eylül ayına kadarki dönemde görülürler.

Birçok vakada kene ısırığı zararsız olsa da, ısırığa karşı alerjik tepkime durumunda veya evcil hayvanlar ile insanlara geçirebilecekleri hastalıklar nedeniyle, kene ısırığı, ölümcül olma potansiyeline sahiptir.

KENE ISIRIĞI NEDİR?

Keneler vücudun sıcak, nemli bölgelerini tercih eder.

Bir kene vücuda bulaştığında, koltuk altlarına, kasıklara veya saçlı ya da yoğun kıllı bölgelere göç ederler.

Beslenmek için uygun bir nokta bulduklarında cildi ısırırlar ve kan emmeye başlarlar.



Diğer canlı türlerinin aksine keneler, ısırdıktan sonra vücuda bağlı kalırlar. Kenelerin kan emme sırasında tükürük bezlerinden salgılanan zehirli maddeler ağır sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir.

Bu zehirli maddeler sinir uyarılarının çevresel sinirler ve omurilik üzerinden beyne iletilmesini engeller.

Ciltte bir kene bulunması yaygındır çünkü keneler bir defa ısırdıktan sonra tamamen dolana kadar yerlerinden kımıldamazlar.

İnsan vücudundan on gün süreyle kan emebilen keneler bu süre sonunda kendilerini tamamen doldurmalarıyla birlikte ayrılabilirler.

KENE ISIRIĞININ BELİRTİLERİ

Kene ilk ısırdıktan sonra 10 güne kadar cilde bağlı kalabilir. Zehirsiz kene ısırıkları genellikle zararsızdır ve semptom üretmeyebilir.

Bununla birlikte, kene ısırıklarına alerjisi olan bireylerde genel olarak ataksi, reflekslerin zayıflaması ya da kaybolması ve kas güçsüzlüğü görülür.

Isırık bölgesinde ağrı veya şişlik, döküntü, yanma hissi, kabarcıklar veya nefes almada zorluk gözlemlenebilir. Ancak ateş yoktur.



Kene ısırdığında, keneyi derhal ve dikkatlice çıkarmak büyük önem taşır. Kene ısırmasından kaynaklanan rahatsızlıkların belirtileri şu şekildedir:

Isırık bölgesinde kırmızı bir nokta ya da döküntü



Yüksek ateş



Baş ağrısı



Boyunda sertleşme



Bütün vücutta döküntü



Halsizlik



Kas veya eklem ağrıları



Mide bulantısı



Şişmiş lenf düğümleri



Havale ve titreme nöbetleri

Kene ısırıkları durumunda kişiler zehirli olup olmadığını anlayamazlar. Kene görüldüğü zaman mutlaka doktorlara başvurarak kenenin çıkartılması sağlanmalıdır.

Doktorlar, bazı yöntemlerle çıkararak, zehirli olup olmadığını tespit eder. Eğer zehirli bir kene çeşidi ise, kişilerde bazı testler yapılır ve zehir olup olmadığı kontrol edilir.



Doktorlar yapacakları testlerle birlikte vücutta herhangi bir etki olup olmadığını araştırır. Zehirsiz olması durumunda sadece kene çıkarma işlemi yapılır.

"KENE ISIRMASI VİRÜSLE KARIŞMASIN"

