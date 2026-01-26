Kenyalı aktivist ağaca sarılarak dünya rekoru kırdı

Kenyalı Truphena Muthoni, çevre tahribatına dikkat çekmek için ilginç bir rekora imza attı.



Muthoni, 72 saat boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.



Ulusal basındaki haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları, Muthoni'nin başarısını “Kenya'lı tutkulu bir çevre aktivisti, üç gün boyunca bir ağaca sarılmak suretiyle Dünya'yı korumak konusunda güçlü bir mesaj verdi” şeklinde tanımladı.

Bu rekor son olarak olarak 2024’te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.