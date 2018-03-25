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Kerem Alışık'ı ağlatan sahne

Yaşam

Kerem Alışık, Ankara'da Ankamall Sahne'de hayranlarıyla buluştu. Alışık, ArifV216'daki Sadri Alışık sahnelerinde duygusal anlar yaşandığını anlattı.

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Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da rol alan Kerem Alışık, filmin çekimlerinde yaşadığı duygusal anları dile getirdi.  57 yaşındaki Alışık şu ifadeleri kullandı: "Filmde biliyorsunuz Yeşilçam ustalarına bir saygı duruşu vardı. Babam Sadri Alışık'ı Mert Fırat canlandırdı. Mert karşıma bir çıktı aynı babam. Her şeyiyle aynı. Benim gözlerim doldu, taştı. İnanamazsınız tüm teknik ekip kameramanlar bile ağlıyordu. Kalakaldık, defalarca çektik. Çok etkilendim, çok. Hatta ağlamamı saklamaktan o sahnede sesim bile titremiş."

ArifV216 Box Office verilerine göre şu ana kadar, 9 haftada 4.941.959 seyirci tarafından izlenerek 62.754.919,03 TL hasılat yaptı. 

AİRFV216 FRAGMANI - İZLE

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