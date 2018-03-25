Kerem Alışık'ı ağlatan sahne

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Cem Yılmaz, Sadri Alışık ve Ayhan Işık tablolarını satın aldı

Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da rol alan Kerem Alışık, filmin çekimlerinde yaşadığı duygusal anları dile getirdi. 57 yaşındaki Alışık şu ifadeleri kullandı: "Filmde biliyorsunuz Yeşilçam ustalarına bir saygı duruşu vardı. Babam Sadri Alışık'ı Mert Fırat canlandırdı. Mert karşıma bir çıktı aynı babam. Her şeyiyle aynı. Benim gözlerim doldu, taştı. İnanamazsınız tüm teknik ekip kameramanlar bile ağlıyordu. Kalakaldık, defalarca çektik. Çok etkilendim, çok. Hatta ağlamamı saklamaktan o sahnede sesim bile titremiş."

ArifV216 Box Office verilerine göre şu ana kadar, 9 haftada 4.941.959 seyirci tarafından izlenerek 62.754.919,03 TL hasılat yaptı.

AİRFV216 FRAGMANI - İZLE