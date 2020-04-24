Kerem Bürsin: Türkiye'de marka takıntısı var

Oyuncu Kerem Bürsin, Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, uzun yıllar yaşadığı Amerika ile şu an mesleki kariyerini sürdürdüğü Türkiye arasındaki farklılıkları değerlendirdi.

24.04.2020 - 10:32

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Keren Bürsin Türkiye ile bir dönem uzun yıllar yaşadığı Amerika hakkında tespitlerde bulundu. Amerika’da halen ırkçılığın olduğunu, söyleyen oyuncu Türkiye’de ise marka tanıktısı olduğunu söyledi.

"NEREDEYSE HER ŞEY DE VAR"

Amerika’da halen siyahilerin ırkçılığa maruz kaldığını anlatan Bürsin, "Hapishaneden tutun neredeyse her şeyde bu durum var. Orada siyahilere hala yüzyıllardır devam eden ırkçılık problem mevcut" dedi.

"KEANU REEVES METROYA BİNİYOR KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Türkiye’de ise sınıfsal farklılıkların olduğunu ve belli bir çoğunluğun marka takıntısıyla yaşadığını ifade eden oyuncu şöyle konuştu: Burada benim gördüğüm daha çok sınıfsal sorun var. Benim gözlemlediğim, tabii istisnalar vardır, zengin birinin oğlu pizzacıda çalışmayacak. Veya o zengin adam metroyu kullanmayacak. Burada gördüğüm şey illa bir marka takıntısı var. Mesela Keanu Reeves her gün metroya biniyor kimseyi rahatsız etmiyor. Amerikalılar alışık orada, gündemde olmuyor.

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Bürsin "Burada maalesef ne giydiğine çok önem veriliyor, ne taktığına, nerede yediğine önem veriliyor. Amerika’da tanınan, başarılı bir oyuncu arkadaşım var onun sevgilisi garsonluk yapıyor. Bu normal bir şey orada. Burada sınıflara çok ayrılıyoruz. Hepimiz insanız, garsonlara davranış biçimi veya valeye farklı, sırf cüzdanın kalınlığıyla insanın insanlığı değerlendirilmemeli" dedi. 

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