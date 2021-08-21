Kerem Bürsin ve Burcu Biricik'in Instagram hesapları neden kapatıldı?

Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabına ulaşılamıyor. Oyuncunun hesabının dondurulduğu veya kapatıldığı iddia edildi. Hayranları, 34 yaşındaki oyuncu Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

"KISMET"

Kendisine gelen yorumlar üzerine Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum. Kısmet" ifadelerini kulandı. Bürsin, konuyla ilgili olarak Instagram'a ulaştı ve destek talebinde bulundu.

ETKİN OLMAYAN HESAP İDDİASI



Bir takipçisinin Instagram'da etkin olmayan hesapların kapatıldığını söylemesi üzerine bu paylaşıma da yanıt veren oyuncu, sorunun öyle bir şey olmadığını ve birkaç gün içerisinde sosyal medya platformuna yeniden döneceğini söyledi.

3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABA ULAŞILAMIYOR



Kerem Bürsin, yaşadığı talihsizlik konusunda yalnız değildi. Burcu Biricik de Instagram hesabından oldu. 3 milyon civarında takipçisi olan Biricik'in hesabının da neden kapıtıldığı bilinmiyor. 32 yaşındaki oyuncu ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.



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