Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in başrollerini paylaştığı Yaşamayanlar için geri sayım heyecanla devam ediyor. Yakında izleyicilerle buluşacak dizide Kerem Bürsin, güçlü ve korkusuz Vampir Dmitry’ye hayat veriyor.

Elçin Sangu’nun canlandırdığı Mia karakterini de vampire dönüştüren Dmitry, her sahnesiyle dizideki adrenalini yükseltecek.

"İSTANBUL ONUN"



Dizinin son tanıtımında söylenilen “O, İstanbul’da yaşamıyor; İstanbul onun” sözü de Dmitry’yi özetliyor.



Başarılı oyuncu Kerem Bürsin ise karakteri ve Yaşamayanlar için şunları söyledi: “500 yaşında bir karakteri keşfetmek ve psikolojisini anlamak eğlenceli bir süreç oldu benim için. Dmitry, keyifle oynadığım bir karakter. Onun dünyası benim aşık olduğum bir dünya oldu. Bu dünyaya doyamadım. Benim elimde olsa uzun yıllar Dmitry’yi oynamak ve karakteri keşfetmek isterim.”