Kerem Tunçeri, Aslı Enver hakkında ilk kez konuştu

Posta’dan Oya Çınar’a röportaj veren Kerem Tunçeri hakkında merak edilenlere şu yanıtları verdi:



- Yakın zamanda çok talihsiz bir olay yaşadınız. Sosyal medyada ifşa edilen özel mesajlarınızdan bahsediyorum. Ne hissettiniz? Neden bu sizin başınıza geldi?



- Aslına bakarsanız çok şaşırmadım. Son aylarda sosyal medya üzerinden benden başka isimlere de bu oyunlar kuruldu. Mutlu bir ilişkinin arifesinde olmam dolayısıyla, hazır gündem de oldukça boşken hakkımda bu ifşalar yapıldı. Bazı insanlar mutluluğu kimseye yakıştıramıyor ve buralarda ünlü olmak için fırsatlar yaratıyor.



“TÜM YASAL HAKLARIMIN PEŞİNDEYİM”



- O mesajları gerçekten attınız mı?



- O mesajlardan bazıları benim eski mesajlaşmalarım. Aylar öncesine, hatta bir yıl öncesine ait mesajlar bile vardı. Ancak hiç benim olmayan mesajlar da Photoshop’landı. Bana ait olan mesajlarda, toplum ahlakına aykırı hiçbir söylemim yok. Bekar bir erkek olarak flört etmiş olabilirim ama bunların yayınlanması benim kişisel haklarıma saldırı ve kanuni olarak bir suç! Ben de bu konuda tüm yasal haklarımın peşindeyim.



“KIZIMA KARŞI BÜYÜK MAHÇUBİYET HİSSETTİM”



- Sosyal medyadaki tepkileri geçersek, onları hepimiz biliyoruz. Yakın çevrenizden nasıl tepkiler aldığınızı merak ediyorum?



- Her şeyden önce ben bir babayım ve kızıma karşı büyük bir mahcubiyet duydum. Babamı kaybedeli henüz iki ay olmuşken bu şekilde gündeme gelmek, hem beni hem de ailemi, özellikle de annemi çok üzdü. Diğer yandan, çok şükür karakterimi uzun yollar içinde doğru ifade etmiş olmalıyım ki insanlar kalplerindeki yerimi bana hatırlatarak tekrar normalleşmeme yardımcı oldu. Bunu yapanlarla mutlaka hukuk önünde hesaplaşacağız.



- Hukuksal süreç şu an ne aşamada?



- Bugün herkesin farkında olması gereken üç tane suç var. Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı yayma. Basit gibi gözüken bu üç madde, bireyin kişisel haklarını önemli oranda koruyor. Ünlü olmak ya da biraz çıkar sağlamak isteyen herkes, toplumun sevgisini kazanmış insanlara bu kadar kolay saldıramamalı. Ben de avukatlarım aracılığıyla yasal haklarımın peşindeyim. Başkalarının canı da bu kadar kolay yanmasın istiyorum.



“ASLI HANIM’IN ADININ DA KARIŞTIRILMASI BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY OLDU”



- Aslı Enver ile ilişkiniz, gerçekten ortaya çıkan bu mesajlar sebebiyle mi bitti?



- Aslı Hanım ile arkadaşlarımız vesilesiyle daha önce tanıştırılmıştık ve evet, pandemi sürecinde iletişimdeydik. Her şeyden önce güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Bunun duyulmasının hemen arkasından ciddi bir saldırıya maruz kaldım. Bu durumun içine Aslı Hanım’ın adının da dahil edilmesi beni en çok üzen şey oldu.