Kerevizli mercimek salatası tarifi

Her güne bir bakliyat haftasına benim favorim mercimekle başlıyoruz. Çeşit çeşit çorbası olsun, yemeği, bulgurlu pilavı, köftesi veya salatası olsun doyurucu ve besleyiciliğiyle kurtarıcı oluyor.



Benim çocukken en sevdiğim mercimek yemeği, annemin de çocukken en sevdiği yemek olan sosisli mercimekti. Hatta o zamanlar sosis pek yaygın değildi, annem Ankara’da Sakarya Caddesi’ne gider alırdı.



Aslında çok basit bir yemek. Kara (yeşil) mercimek yemeğini etsiz - kıymasız, az salçalı pişiriyorsunuz, pişerken içine sosis doğruyorsunuz.





Aylin Öney Tan

Bir başka çok kolay tarif ise yine kara mercimekle yapılan mercimek salatası. Kolay olduğu kadar lezzetli ve sağlıklı. Bu tarifi İtalya’da öğrenmiştim, sonra buna çok benzerine Büyükada’da rastladım.



1 bardak mercimeği tuzlu suda ıslatın. Gece boyunca ıslatmanız gerekmez, bir - iki saat yeter. Suyunu değiştirip, üstünü geçene kadar suda bir tatlı kaşığı tuz ekleyin ve haşlayın. Mercimek iyice yumuşayacak, asla diri kalmayacak ama dağılıp gidecek kadar da çok haşlanmayacak. İyice yumuşayınca hemen süzün. İçine bolca dövülmüş sarımsak ve ince kıyılmış kereviz yaprağı ekleyip alt üst edin, sirke ve zeytinyağını ekleyip tuzunu ayarlayın.



