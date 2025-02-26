Kerevizli mercimek salatası tarifi
Artık Ramazan ayıyla birlikte iftar sofraları içinde lezzetli tariflere ihtiyaç var. NTVRadyo'dan Acı Tatlı Mayhoş programcısı Aylin Öney Tan, ntv.com.tr için kerevizli mercimek salatası tarifini yazdı.
Her güne bir bakliyat haftasına benim favorim mercimekle başlıyoruz. Çeşit çeşit çorbası olsun, yemeği, bulgurlu pilavı, köftesi veya salatası olsun doyurucu ve besleyiciliğiyle kurtarıcı oluyor.
Benim çocukken en sevdiğim mercimek yemeği, annemin de çocukken en sevdiği yemek olan sosisli mercimekti. Hatta o zamanlar sosis pek yaygın değildi, annem Ankara’da Sakarya Caddesi’ne gider alırdı.
Aslında çok basit bir yemek. Kara (yeşil) mercimek yemeğini etsiz - kıymasız, az salçalı pişiriyorsunuz, pişerken içine sosis doğruyorsunuz.
Bir başka çok kolay tarif ise yine kara mercimekle yapılan mercimek salatası. Kolay olduğu kadar lezzetli ve sağlıklı. Bu tarifi İtalya’da öğrenmiştim, sonra buna çok benzerine Büyükada’da rastladım.
1 bardak mercimeği tuzlu suda ıslatın. Gece boyunca ıslatmanız gerekmez, bir - iki saat yeter. Suyunu değiştirip, üstünü geçene kadar suda bir tatlı kaşığı tuz ekleyin ve haşlayın. Mercimek iyice yumuşayacak, asla diri kalmayacak ama dağılıp gidecek kadar da çok haşlanmayacak. İyice yumuşayınca hemen süzün. İçine bolca dövülmüş sarımsak ve ince kıyılmış kereviz yaprağı ekleyip alt üst edin, sirke ve zeytinyağını ekleyip tuzunu ayarlayın.
Bu salataya, büyüklüğüne göre 3-5 diş sarımsak koyabilirsiniz. Kereviz yaprağını ise mercimek büyüklüğünde kıyın, ama miktarı mercimeğin hacmi kadar bol, hatta daha fazla olmalı.
Bir püf noktası da mercimek daha kaynar kıvamda sıcakken kereviz yaprağını içine atın. Çünkü kereviz yaprağı dirice bir yapraktır, bu sayede biraz olsun yumuşar.
Unutmayın baklagil salatalarına ve mercimek salatasına limon suyu değil sirke yakışır. Zaten sarımsak, sirke ve zeytinyağı üçlüsü, lezzetin garantisidir. Afiyet olsun!
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