Keşkül tarifi (Keşkül nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?)

Sevilen sütlü tatlılardan biri olan keşkül tatlısı, MasterChef Türkiye'de dün akşam (19 Ekim Salı) jüri tarafından yarışmacılardan istendi. Peki ekran başındaki seyirciler tarafından da merak edilen keşkül tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler? İşte keşkül tarifi...

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 16:10 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 16:48

Keşkül tarifi (Keşkül nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?)

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KEŞKÜL İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

½ su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı toz badem

Servisi için:

12 adet badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı


KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın.

Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun.

Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerlerini badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin.

KEŞKÜLÜN PÜF NOKTALARI

Kontrollü olarak pişirilmesi gereken bir tatlı olan keşkülün kıvamı, sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun olmamalı. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.

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