‘Ketojenik Lezzetler’ kitabı n11.com’da satışa sunuldu

Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe'nin bir araya gelerek hazırladıkları "Ketojenik Lezzetler" kitabı ilk kez n11.com'da yerini aldı. Ketojenik beslenme ile ilgili pek çok soruya yanıt veren kitap, birbirinden lezzetli ve pratik tarifleriyle de zengin bir içeriğe sahip.



Izgara tavuklu sezar salata

Yaşam tarzındaki değişim, temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme alışkanlıklarında da yeni arayışlara sürüklüyor. Yaklaşık bir asırdır hayatımızda olan, son yıllarda ise daha da dikkat çeken ketojenik beslenmeyle ilgili merak edilenler; "Ketojenik Lezzetler" kitabında yanıt buluyor.

Çikolatalı ganaj ve hinsitan cevizi yoğurdu

Ketojenik beslenme ile ilgili yıllardır uzun araştırmalar yapan Şef Şehnaz Doğan ile Uzman Diyetisyen Arzu Menekşe’nin bilgi birikimlerini birleştiren "Ketojenik Lezzetler" kitabı konu ile ilgili bir kaynak niteliğinde. Bu alanda deneyimli uzman diyetisyen ve şefi bir araya getiren kitap, ketojenik beslenme sürecine ilişkin detaylı bilgi verirken, konuyla ilgili pek çok soruya da yanıt veriyor.



Füme etli ve burratalı pizza

Bedenin daha hızlı ve kısa sürede yağ yakmasını amaçlayan bir beslenme planı olarak karşımıza çıkan ketojenik beslenme, sağlıklı yağ tüketimini ön plana alırken, şekersiz beslenme için de yol gösteriyor. Proteini kararında tüketip karbonhidratı yok sayacak kadar azaltan ketojenik beslenmede tahıl, nişasta ve meyve gibi bazı gıdaların tüketimi kısıtlanıyor.



“Ketojenik Lezzetler” kitabı ketojenik beslenmeyi kolaylaştıran lezzetli ve pratik tariflerinin yanı sıra şık sunum önerileriyle de mutfaklarında farklılık yaratmak isteyenlere ilham veriyor.



Lezzetli ve kolay uygulanabilir tariflerin yer aldığı “Ketojenik Lezzetler” kitabı; sadece n11.com üzerinden 200 TL’den satın alınabiliyor.