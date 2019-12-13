Kevin Hart: Bir şeyi elde etmenin en iyi yolu dinlemek, kabul etmek ve öğrenmek

ABD’li stand-up sanatçısı Kevin Hart, “Bir şeyi elde etmenin en iyi yolu, dinlemek, kabul etmek ya da onu öğrenmektir. Ben şükür etmesini de biliyorum” dedi.

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Instagram'ın en çok takip edilenler listesinde 81 milyon ile 19. sırada bulunan Kevin Hart, önceki gün kendisi için TCL Çin Tiyatrosu’nda düzenlenen el ve ayak izi seremonisindeydi.

ROL ARKADAŞLARI EŞLİK ETTİ


40 yaşındaki komedyene, bu özel günde Jumanji: The Next Level (Jumanji: Yeni Seviye) filmindeki rol arkadaşları Karen Gillan ve Dwayne Johnson’ın yanı sıra, Will Ferrell ile eşi Eniko Parrish de eşlik etti. 

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Kevin Hart Jumanji filimnde  Mouse Finbar / Fridge karakterine hayat veriyor Kevin Hart Jumanji filimnde  Mouse Finbar / Fridge karakterine hayat veriyor

Geçtiğimiz eylül ayında geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen Hart, tören sırasında duygusal anlar yaşadı. 2019’un kendisi için kötü geçtiğini belirten komedyen, “Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Hayatımda yaşadığım iniş-çıkışlara teşekkür ederim. Onlar sayesinde bir karakter yaratabiliyorsunuz” dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Kendini geliştirmek için daha çok çalışacağını anlatan Hart, şöyle devam etti: “Bir şeyi elde etmenin en iyi yolu, dinlemek, kabul etmek ya da onu öğrenmektir. Ben şükür etmesini de biliyorum. Sizler olmadan bunları başaramazdım. Umarım annemi gururlandırabilmişimdir.”

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