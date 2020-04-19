Khloe Kardashian ihtiyaç sahiplerinin market alışverişlerini ödedi

Kardashian ailesi kızlarından Khloe Kardashian, corona virüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için farklı bir yol seçti. 35 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, yardıma muhtaç kişilerin market masraflarını karşıladı.



Kardashian, Los Angeles’taki iki markette yaşlıların market sepetlerinin ödemesini yaptı. TV yıldızı, aynı zamanda farklı marketleri ziyaret ederek çalışanlarına da destek oldu. 200 çalışan için hediye kart satın aldı.



Kardashian/Jenner ailesinin en zengini olan Kylie Jenner ile en meşhuru olan Kim Kardashian da 1’er milyon dolarlık salgın bağışlarıyla gündeme gelmişti.