Khloe Kardashian taşıyıcı anne arıyor

Kendisini hamileyken aldatan basketbolcu eski sevgilisi Tristan Thompson ile yeniden bir araya gelen Amerikalı televizyon yıldızı Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak istiyor. Ancak tüp bebek denemek isteyen çifte doktorlar kötü bir haber verdi.

3 yaşında True adında bir kızı olan Kardashian'ın ikinci kez hamile kalmasının sağlığı açısından risk yaratacağı söylenenince çift, taşıyıcı anne seçeneğini değerlendirmeye başladı ve bu konuda faaliyet gösteren bir ajansla çalışma kararı aldı.

TERAPİSTLE GÖRÜŞTÜLER



Taşıyıcı anne konusu, seyircisine veda etmeye hazırlanan reality show programı 'Keeping Up With The Kardashians'ın yeni bölümünde ele alındı. Khloe Kardashian, sevgilisi ile birlikte çıktığı ikinci bebek yolculuğunun bazı ayrıntılarını bu programda anlattı.



36 yaşındaki Kardashian ve 30 yaşındaki Thompson, online olarak taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmak isteyen ailelere destek veren bir terapistle görüştü.

Terapistin, taşıyıcı annenin beklenmedik sebeplerle hamileliği sona erdirmek isteyebileceğini hatırlatması üzerine Kardashian, bu konuda çekinceleri olduğunu itiraf etti.



Sevgilisi Thompson ise Khloe Kardashian'ı taşıyıcı annelik sürecine güvenmesi konusunda ikna edeceğini açıkladı.



YUMURTALIKLARINI DONDURMUŞTU

Ünlü isim, bu süreçte en çok kendisi de iki çocuğunu taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına alan ablası Kim Kardashian'dan destek alıyor.



Öte yandan Khloe Kardashian, Thompson ile ayrı kaldığı süreçte annesi Kris Jenner ile geleceği hakkında konuşmuştu. Henüz biriyle tekrar ilişki yaşamaya hazır olmadığını söyleyen Kardashian, yumurtalıklarını dondurma karar aldığını belirtmişti.

Khloe Kardashian ile Tristan Thompson nişanlanmış ancak; Thompson'ın, Kardashian'ı, Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatması üzerine 2019'da ayrılmışlardı. Ancak ikili, iki yılın ardından tekrar bir araya geldi.