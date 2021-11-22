Kibariye’nin kuaför krizi

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin geçtiğimiz ay Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptırdığı ve sonrasında 4 bin 200 lira hizmet bedelini ödemediği iddiaları gündeme gelmiş ve işletme sahibi duruma tepki göstererek ücretin ödenmesini talep etmişti.

Konuya ilişkin konser öncesi açıklama yapan Kibariye, “45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm” dedi.



Sanatçı Kibariye’nin açıklamaları sonrası kuaförü de ödeme yapılmadığını yineleyerek konuyu mahkemeye taşıyacağını belirtti.



“ÖDEME YAPTIYSA DEKONTUNU GÖSTERSİN”



Kuaför sahibi Kemal Kıran da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Kibariye Hanım aylar sonra açıklama yapıyor ve bize ödeme yaptığını söylüyor. Ortada ödeme varsa, dekontunu göstersin. Sanatına saygımız var ancak bize tehditkar şekilde ‘Hadlerini bildiririm’ diyor. Kendisinden şikayetçi olacağız. Bizi hem tehdit ediyor hem de paramızı ödemiyor. Kibariye Hanım’ın eşi ve medya danışmanı zaten ödeme yapmadıklarını kabul ediyor” şeklinde konuştu.