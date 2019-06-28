Korse markası için, Japon kadınların geleneksel giysisi olan Kimono adını seçen Kim Kardashian, beklemediği bir tepki dalgasıyla karşılaştı. Pek çok Japon kadın, ünlü yıldızı kültürlerine saygı göstermemekle suçladı; sorumsuz ve cahil olduğunu savundu.



ÖZELLİKLE SEÇTİ

Kardashian günler sonra, New York Times aracılığıyla bir açıklama yaparak eleştirilere yanıt verdi. İsim değişikliğine dair imada bulunmayan Kardashian, aksine Kimono adını özellikle seçtiğini, bunun giysinin güzelliği ve detaylarına bir övgü olduğunu savundu.



"DETAYLARI VURGULAMAK İSTEDİM"

Kimononun Japon kültüründeki önemini anladığını ve buna büyük saygı duyduğunu söyleyen Kardashian, “Geleneksel bir giysiye leke sürecek ya da ona bir şekilde benzeyecek bir giyim eşyası tasarlamak gibi bir planım yok. Markamı Kimono olarak seçtim, ancak bunu Japan köklerinden koparmak için yapmadım, giysinin güzelliği ve detaylarını vurgulamak istedim” dedi.



Markasının kapsayıcılık ve çeşitlilik temeli üzerine kurulduğunu belirten Kardashian bundan gurur duyduğunu belirtti.

