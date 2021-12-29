Kim Kardashian, Örümcek Adam hayranlarının gazabına uğradı

Instagram'da 274 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kim Kardashian, 27 Aralık gecesi Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider-Man: No Way Home) filmini izlerken çektiği iki fotoğrafı hikayede paylaştı. Kardashian yaptığı hatayı fark edip gönderileri hızla silse de tepkiler gecikmedi.

Bazı Marvel hayranları henüz sinema salonuna gitmediklerini, bazılarıysa corona virüs pandemisi sebebiyle filmin dijital yayın platformlarına gelmesini beklediklerini söyleyip Kardashian'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK HAKKINDA



Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch'in rol aldığı Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, 17 Aralık'ta vizyona girdi.



Film yayımlandığı gün Türkiye'de 296 bin 623 kişi tarafından izlenerek tüm zamanlar en yüksek yabancı film açılış rekorunu kırdı.



Sony ve Marvel'ın ortak yapımı ayrıca 1 milyar dolar (yaklaşık 12 milyar TL) hasılatı geçerek pandemi döneminde bu başarıyı yakalayan ilk film oldu. 2019'da vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’nden (Star Wars: The Rise of Skywalker) bu yana söz konusu baraj geçilemiyordu.



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