Kim Kardashian ürünleri tükendiği için özür diledi

TV yıldızı Kim Kardashian uzun süredir ekranların dışında kozmetik ve vücut şekillendirici ürün markalarıyla da servetine servet katıyor. Kanye West ile evli olan 39 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian'ın özellikle de kadınlara yönelik olarak hazırlanan vücut şekillendirici iç giyim koleksiyonu büyük ilgi gördü. Bir süre önce piyasaya çıkan ürün öyle çok talep gördü ki bir anda hepsi tükendi.



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INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Bu şekillendiricilerin yeniden üretimi biraz zaman aldı. Kardashian, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla ürünün yeniden stoklara geldiğini ve yakında satışının başlayacağını duyurarak, kullanıcıları bu kadar uzun süre beklettikleri için özür diledi.



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Kardashian, yeni çıkardığı vücut şekillendirici korsenin ismi nedeniyle eleştirilmişti. Yıldız isim yeni vücut şekillendirici serinin ismini Japonların milli kıyafetiyle aynı adı taşıyan Kimono olarak belirlemişti. Fakat bu isimle Japonların tepkisini çeken Kim Kardashian, koleksiyonun adını SKIMS Solutionwear olarak değiştirdi.

YENİ ÜRÜN HAZIRLIĞI

Kim Kardashian, önümüzdeki günlerde kendi korse markasının kumaşları ve bant özelliği taşıyan bir materyali birleştirerek ''göğüs bandı'' adını verdiği yeni bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kim Kardashian'a göre Gaffers adını verdiği ve 'Cilt dostu' olarak tanıttığı bu bantlardan daha iyisi yok.

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